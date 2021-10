Kellele jääb tütar, kelle juurde kolib poeg: mis saab lastest, kui vanemad on otsustanud lahku minna?

„Lahkuminekuga, tegelikult ju kogu suhtega, kaasnevad väga tugevad tunded ja emotsioonid. Ning just lahkuminekul on tavaks, et need emotsioonid ei liigu enam ühiselt ja samas suunas, vaid vastassuunas ja risti. Küsimus ongi selles, et kuidas me nende emotsioonidega hakkama saame, ja just seda hakkamasaamist tuleb õppida,” mainib konfliktinõustaja Tarvo Tendal ning lisab, et suurimaks kannatajaks sellistes lahkuminekusõdades on enamasti lapsed.