Noorsooteatri juht Mirko Rajas: mõni laps karjub juba paar minutit pärast etenduse algust, et tahab siit ära

„Me ei tea, millal või kuidas varajane teatris käimine elus avaldub, aga loodetavasti mõjub see lapse isiksuse kujunemisele hästi ja maailm on seetõttu tema jaoks natukene huvitavam paik,“ mõtiskleb Mirko. Ta usub, et järjest kiireneva tempoga maailmas on üha rohkem vajalik, et noor inimene õpiks süvenema paariks tunniks vaikselt teatrietendusse.