Sünnitus Portugali moodi: beebi varastamine keelatud!

Kuna mulle meeldib lugude jutustamisel alustada algusest, siis võtan selgi korral hoo üles vaikselt sõitu alustades. Kui saime eelmise aasta sügisel teada, et pere täieneb ühe kodaniku võrra, tabas meid korraga ootusärevus ja paanika, sest olime abikaasa töö tõttu just Portugali kolinud. Selle riigi üks suurimaid erinevusi meie põhjamaisusega võrreldes on kindlasti kõigesse natuke ladnam suhtumine.

Näiteks pidin õppima, kuidas säilitada rahu, kui sind naistearsti asemel hoopis meestearsti juurde saadetakse või kui arstivisiit hilineb pidevalt ligi kaks tundi. Ise mõtlen teinekord naljaga, et ju oli see kõik ettevalmistus keisri­lõikeks Portugali moodi.