Mul on lapsi neli – Eileen (8), Ella (6), Eloise (4) ja Milo (1,5) — ning olen neile ette lugenud beebist saati. Polnud hullu, kui nad sel ajal varbaid lutsisid või ennastunustavalt lakke vaatasid. Nad nägid, et ma loen, ja nende aju registreeris teadmise: ahaa, raamatud on huvitavad!

Eesti Lastekirjanduse Keskuse uurija Jaanika toel annangi oma lemmikutest ülevaate ning sama teevad ka teised Pere ja Kodu toimetuse liikmed. Soovitused on seatud ritta ning ja grupeeritud vanuste järgi!