Meie laste lemmikraamatud

Muidugi selgus kiirelt, et päris pisikesele minu lemmikud, muumide ega Lindgreni teosed, eakohased pole. Et kui soovin arendada mudilase sõnavara, empaatia- ja analüüsi­võimet, on mul vaja lähtuda enamast kui enda mälestustest.

Mul on lapsi neli – Eileen (8), Ella (6), Eloise (4) ja Milo (1,5) – ning olen ligi sadat lasteraamatut lugenud, julgesin oma valikukriteeriumid Eesti Lastekirjanduse Keskuse uurija Jaanika toel kirja panna. Oma lemmikutest annavad ülevaate ka teised Pere ja Kodu toimetuse liikmed. Soovitused panime ritta ja grupeerisime vanuste järgi