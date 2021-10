Puudega lapsele tavaline ostukäru ei sobi | Ema: hoolduskoormusega lähedased peavad saama inimlikult sisseoste teha

Sügava liitpuudega tütre Elisabethi (6) ema Maarja Krais-Leosk (37) on juba pikemat aega märganud, et lapse poodi kaasa võtmine on keeruline, kuna tavalised ostukärud ei võimalda teda lihtsasti ja mugavalt kärusse tõsta ning turvaliselt kinnitada. Suur oli rõõm, kui üks tuntud kauplusekett Maarja tähelepanekuga arvestas ning erivajadustega laste vanematele sisseostude tegemiseks mugavamat lahendust looma asus. Kuidas on lood aga teiste kauplustega?

Anne Soosalu toimetaja