10 nippi, kuidas vähendada toidu raiskamist

Paljud arvavad, et kõige rohkem läheb toitu raisku kauplustes ja restoranides. “Uuringud paraku näitavad, et arenenud riikides visatakse enim toitu ära just kodumajapidamistes. Ka Eestis raisatakse enim toitu kodudes,” ütleb keskkonna­ministeeriumi nõunik Kristel Kibin.

Üks Eesti leibkond viskab aastas keskmiselt ära 63 kg söödavat toitu, mille väärtus on 180–220 eurot. Kõige enam läheb prügikasti köögivilju, aga ka valmistoidu jääke, puuvilju ja marju ning piimatooteid. Sageli on toidu äraviskamise põhjuseks see, et toit rikneb enne, kui jõuame selle ära süüa.

“Iga kord, kui viskame toitu prügikasti, raiskame raha. Samuti laseme raisku minna toidu tootmiseks, töötlemiseks ja transpordiks kasutatud energial, veel, väetistel, tööjõul ja pakendimaterjalil,” tõdeb Kibin.