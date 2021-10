Äkkvihahoogudega võitleva ema pihtimus: jah, ma annan oma sõnakuulmatule lapsele laksu ja vihkan ennast selle eest!

“See äkilise ärrituse tunne on talumatu, aga olen selle ees jõuetu. Seest kihvatab, silme eest lööb mustaks, klomp tõuseb kurku, meelekohtades tuikab ja tunnen, et ei saa enam hingata,” kirjeldab Sirli üht säärast hoogu. “Madis on mitu korda Ruubeni sülle kahmanud ja temaga teise tuppa või üldse kodust minema pagenud, kuna kõrvalt vaadates olen ma sellisel hetkel ilmselt tõesti hirmuäratav,” tunnistab ta.

Sirli sõnul võib äkilise vihahoo käivitada iga pealtnäha tühine asi nagu keskmisest tugevam heli, lapse tembud või ka ta enda kohmakus. “Eriti abituna tunnen end siis, kui laps ülemeelikuks muutub. Ta on minult juba mitu korda laksu saanud ja olen teda ka käsivarrest