Selgus üllatav põhjus, miks tuleks lapsega võimalikult vara teatris käimist alustada

"Väikesed lapsed võtavad teatrit hoopis teistmoodi vastu kui täiskasvanud inimesed, kes on ratsionaalsemad ja kes analüüsivad nähtut kas samal hetkel, kui ta lavastust vaatab või veidi hiljem. Täiskasvanu võtab nähtut mõistuspõhiselt. Väga väike laps võtab impulsse aga pigem alateadvusse, hinge ja enese sisse ning tänu sellele muutub ta maailmataju rikkamaks ja silmaring avaramaks. Ega me kunagi ei tea, kuidas ja millal see hilisemas eluetapis avaldub, aga teater mõjub kindlasti lapse isiksuse arengule rikastavalt ja tema maailm on tänu sellele huvitavam paik," rääkis Mirko.