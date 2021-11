Enneaegselt sündinud kolmikud – rõõm ja mure läbisegi

Kui Kadi Soop (31) ja Andres Eller (50) ligi neli aastat tagasi lapse­ootusest teada said, oli rõõm suur. Esimeses kontrollis arvas arst, et tegu on loomulikul teel tekkinud kaksik­rasedusega. Suur oli kõigi üllatus, kui seitsmendal rasedusnädalal ultra­helis selgus, et paar ootab kolmikuid.

Lapseootus möödus suuremate vaevusteta. Nagu mitmike puhul tihti juhtub, tulid kolmikud ilmale enneaegselt. Keisrilõige tehti Kadile juba 27. rasedusnädalal, sest tüdrukutel tekkis kõhus transfusiooni sündroom, s.t üks õde võttis teise toitained endale. Kui nad oleksid kauemaks emaüsasse jäänud, muutunuks olukord neile eluohtlikuks. Nii nägidki 16. mail 2018 ilmavalgust Gregor, Emily ja Mirjam.