Enneaegsete kolmikute ema: neist kaks on raske puudega. Keegi ei tihka prognoosida, mis saab edasi

Kui Kadi ja Andres ligi neli aastat tagasi lapse­ootusest teada said, oli rõõm suur. Esimeses kontrollis arvas arst, et tegu on loomulikul teel tekkinud kaksik­rasedusega. Suur oli kõigi üllatus, kui seitsmendal rasedusnädalal ultra­helis selgus, et paar ootab kolmikuid. Gregor, Emily ja Mirjam tulid ilmale aga sügavalt enneaegselt. Keisrilõige tehti Kadile juba 27. rasedusnädalal.

Algus sügavalt enneaegsete beebidega oli keerukas. Gregor kaalus sündides kilo ringis, tüdrukud kõigest 700 grammi. “Enneaegsuse puhul on grammid määrava tähtsusega,” teab Kadi.

Kuigi aastaseks saanutena olid kõik kolm last jalul ja ütlesid esimesi sõnu, saabusid kahe aasta täitudes vanematele Rajaleidjalt kurjakuulutavad sõnad: “Teie tütred ei arene ootuspäraselt."