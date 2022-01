Sünnitusjärgne seksipaast pani suhte proovile: mees teatas südametäiega, et tema enam nii edasi ei jaksa!

Karmen (38) ja Paul (40) olid enne lapse sündi koos elanud peaaegu kümme aastat, mistõttu olid nad kindlad, et sobivad hästi ning on kõike näinud. Peamine soov last saada tuli just Paulilt, kuid pikapeale tundis ka Karmen, et on viimaks valmis emaks saama. Kui laps sündis, sai vastne ema aga tunda nii piimapaisu, veriseid nibusid kui ka rinna­põletikku. “Rasedusaegsed lisakilod võtsin üsna kiiresti maha, kuigi kõht jäi veel tükiks ajaks rippuma, mida muidugi oli ka oodata. Pahuraks tegi ka juuste välja langemine,” kirjeldab Karmen.

Kui poeg Gert oli neli või viis kuud vana, tundus aga Karmenile ühtäkki, et Paul hakkas kuidagi torisevaks muutuma. “Panin selle magamatuse arvele. Kuni ta siis ükskord südametäiega välja purtsatas: “Mina enam nii edasi ei jaksa!”” meenutab Karmen. Jahmunult uuris ta, mida mees sellega silmas peab, mispeale teatas Paul, et tema kõige suurem probleem on seksi­puudus.

Mehe ülestunnistus ärritas Karmenit. “Seks?! Sa tahad seksi?! Kurat, ma võtsin sinu soovide pärast 20 kilo juurde, sain lapse, olen nüüd rippuva kõhu ja paistes rindadega peletis, ja sina