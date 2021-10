Beebi ootas nime mitu nädalat: Iti tähendab uut algust, Loretta võitjat

"Arvasime, et sünnitusmajast koju tulles on magava ja sööva beebi kõrvalt aega rahulikult mõelda. See arvestus muidugi paika ei pidanud, rahulikku mõtlemisaega oli pehmelt öeldes napilt,” naerab Keit. Nimi Iti Loretta läheb vanemate meelest hästi kokku beebi ise­loomuga, ta tundub rõõmus ja terane väike võitlejahing. Samuti meeldivad värsketele vanematele nimede tähendused – Iti tähendab uut algust, Loretta võitjat. Loe persooni intervjuud SIIT.