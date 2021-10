Kas sinu laps teab, kuidas tuleohu korral käituda? Aga sa ise?

Tuleohutussüsteemide ekspert Ragnar Roosi sõnul on väga oluline mõista, et kui näiteks kaupluses, kinos, teatris või mujal avalikus ruumis hakkab alarm kõlama, tuleb seda kindlasti tõsiselt võtta. "Paraku kipuvad paljud alarmi korral siiski käesolevat tegevust jätkama lootes, et see on valealarm. Kas me aga tahaks, et laps üksi olles samamoodi käituks? Eeskujuks olemine on ülioluline," kinnitab ta.