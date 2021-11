Kiirabitehnik Sander



Sander (27) on õppinud füsioterapeudiks ja kiirabitöö oli talle algul pigem hobi, kuid nüüd töötab ta nii füsioterapeudi kui ka kiirabitehnikuna. Sandri elu­kaaslane Ilona Marie on kiirabis õde-brigaadijuht ja paar naljatab, et seetõttu pole magamata ööd neile beebi kõrval keerulised – töö on harjutanud neid nagunii end öösel ruttu püsti ajama. Koroonaaeg on töö­koormust oluliselt suurendanud ja kahjuks on Sander ühel korral ka COVID-19 viirusega koju tulnud. Õnneks möödus nakkus kergelt.