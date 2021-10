Lapsevanema ja lapse kvaliteetaeg | Loe, miks on oluline veeta segamatult koos iga päev kasvõi 15 minutit

“Vähim, mida me saame teha, on pühendada üksteisele õhtul vähemalt 15 sisulist minutit,” nendivad Lilian ja Kristi ning soovitavad näiteks rääkida läbi, kuidas päev möödus, mis läks päeva juures hästi, mis võiks minna homme paremini ja millised olid momendid, mis eriliselt meelde jäid. “Lapselt tasub kindlasti uurida, mille üle ta enda suhtes uhke on? Oluline on, et laps näeks ja tunnetaks, et ta on väärtuslik - selle läbi õpib ta ennast väärtustama ja nägema enda tugevusi.”