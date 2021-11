Kadi kasvatab kolme last: Eliiset (13), Sofiat (3) ja Oskarit (8 k), kellest kaks on praegusest suhtest, üks eelnevast. Ta elab koos nooremate laste isa Kaspariga (30) tolle majas, kuid abielus nad pole.

“Meie pere on kärgpere ja nagu paljud emad-isad tänapäeval, pole ka meie abielus. Mis saab siis, kui üks vanematest peaks surema? Kas pärijaks on laps? Kas elus olev vanem tohib pärandusega toimetada lapse täisealiseks saamiseni? Millise osa varast pärib pikaaegne elukaaslane? Kui tegu on kärgperega ja surema peaks vanem, kelle laps on igapäevaselt perega koos elanud, siis kas pärast vanema surma peab ta oma õdede-­vendade juurest ära kolima teise lihase vanema juurde? Või lapse soovil ja teise vanema nõusolekul võib ta siiski jääda oma õdede-vendade juurde?” loetleb Kadi teda painavaid küsimusi.

Võtsime appi jurist Andra Olmi, et otsida neile ja paljudele teistele küsimustele perekonna­seadusest vastuseid.