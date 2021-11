Siinne lugu on inspireeritud Kadi (34) kirjast toimetusele. Kadi kasvatab kolme last: Eliiset (13), Sofiat (3) ja Oskarit (8 k) – kaks neist praegusest suhtest, üks eelnevast. Ta elab koos nooremate laste isa Kaspariga (30) tolle majas, kuid abielus nad pole.

“Ma ei taha olla morbiidne, ent kuna meie pere on kärgpere, on viimasel ajal pähe tükkinud mitmeid küsimusi. Nagu meie, pole paljud emad-isad tänapäeval abielus. Kui üks vanematest peaks surema, siis on vist pärija laps. Aga kui laps on alles kolmeaastane, kas ja kuidas tohib elus olev vanem lapse pärandusega ümber käia? Ei ole vist mõeldav, et