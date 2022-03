Kes on seaduse järgi vanemad, kuidas isadust vaidlustada? Mis on ülalpidamiskohustus ja kas see on kõikidele lastele kohustuslik? Mis tingimustel saan nõuda elatist ning mis saab siis, kui kärgperes lapsevanem sureb? Kellele jääb hooldusõigus ja kes pärib minu vara?

Lammutasime perekonnaseaduse tükkideks laiali, võtsime appi juristi ning selgitasime kõik inimkeeli lahti. Kohustuslik lugemine igale lapsevanemale ja kasuvanemale!