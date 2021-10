Euroopa Liit panustab suurelt Eesti haridusvõrku

Tabasalu riigigümnaasium kui võimalus katsetada

Sel sügisel avati Harku vallas Tabasalu riigigümnaasium, mille kompleksi kuuluvad ka põhikool ja spordi-kultuurihoone. Projekti eesmärk oli luua piirkonda kaasaegne arengukeskkond, mis toetaks õpilaste koolirõõmu ja õpimotivatsiooni. Euroopa Liit toetas regionaalarengu fondi kaudu koolikompleksi ehitust ligi 8 miljoni euroga, fondi toel sisustati uus hoone ka vajaliku inventari, mööbli ja seadmetega. Hoone ümbrusse kavandati parkla, jalgrataste varjualune, terrassid, väljakud, haljastus, välivalgustus ja õueala elemendid ning keskkond loodi nii, et hoone oleks ligipääsetav ka liikumispuudega inimestele.



Tabasalu kooli juhid on kooli kontseptsiooni välja töötades rõhutanud, et nende soov on luua kool, kus nii õppijal kui ka õpetajal on paindlikkust, rohkem rõhku õppeainete vaheliste seoste loomisel ning võimalused erinevate valikainete õppimisega leida see päris oma tee ja huviala.