Maria blogi | Selle asemel, et abikätt pakkuda, ta vaid kurdab ja imestab, miks õhtusöök valmis pole...

"Pean ausalt tunnistama, et mõte tööle hakkamisest tundus nagu ükssarvik. Ilus ja uskumatu. Ja seda see ka oli, sest reaalsus on hoopis teine," kirjutab Maria oma värskes blogis. Ta on nüüd mõned nädalad proovinud kodu- ja tööelu ühildada ning on seejuures põrkunud nii mõnegi olulise probleemiga.