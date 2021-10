LOTTE etenduste eel | Näitleja Rasmus Järvesaar, headus teeb elu huvitavaks

Mind kutsus loo autor Janno Põldma. Ta helistas ja ütles, et tal on mulle selline pakkumine ja kas ma oleksin nõus. See tuli mulle suure üllatusena, aga ma olin väga õnnelik ja liigutatud. Ilma pikema jututa olin kohe nõus. Mul on siiralt hea meel, et ma saan sellises vägevas projektis kaasa lüüa. Saab olema metsikult põnev kogemus.

Enam-vähem. Minu sünniga samal aastal tuli välja Lotte esimene film “Lotte reis lõunamaale” ning selle VHS oli meil kodus olemas. Sealt ma Lottet kõige esimesena mäletangi. Sellest ajast tänase päevani on ta mind saatma jäänud ning mul on hea meel, et ma saan olla oma lapsepõlve ühe suurima iidoli uute seikluste toimumise keskel.

Ma ei saa öelda, et ma naudiks üht teisest rohkem. Ma arvan, et ma naudin nende mõlema kooslust. Muusikal on täpselt selline mõnus kombinatsioon neist kahest ning miks mitte just muusikalidega edaspidi rohkem tegelda. Kõik on võimalik.

Muusika on alati olnud minu elus ja seda suuresti vist tänu minu vanaisale ja emale, kellel muusika on iga tegevuse saatjaks. Kooli ajal laulsin poistekooris ja vokaalansamblis ning hakkasin tegelema pilliõppega. Näitlemiseni jõudsin kuidagi loomulikul teel. Võib öelda, et olin laps, kes paigal ei suutnud püsida ning tänu sellele pandi mind üsna varajases eas tantsima. Just tantsimine on olnud see, mis mind lavaga lähemalt tuttavaks tegi. See kõik sobis mulle ning esineda mulle meeldis ja hirmu lava ees ei olnud, seega avastasin end ühel hetkel ürituste läbiviija rollis. Pöördepunktiks sai aga üks muusikaline etendus, kus sain osaleda tantsijana. Pärast seda olin kindel, et ma tahan ennast selle maailmaga siduda. Kogu see prooviperiood ja lavatagune elu tundus mulle väikese poisina äärmiselt põnev. Sealt kõik vaikselt algaski. Suuremad väljakutsed algasid ajal, kui läksin näitlejaks tööle Lottemaale, kus olen nüüdseks juba 5 aastat olnud. Hiljem olen osalenud näitlejana ka erinevates muudes suuremates ja väiksemates projektides ning tihtipeale on need juhtunud olema justnimelt muusikalid.

Mängid etenduses kärbes Jaaku. Kas sul on temaga ka midagi ühist?

Lotte lugude tegelased on enamasti suhteliselt universaalsed ning meil kõigil on nendega omajagu ühiseid jooni. Kärbes Jaak on jube kihvt tegelane. Mulle meeldib tema puhul tema pühendumus. Ta seab tihtipeale teised endast ette. Teeb oma asja ning tahab seda teha võimalikult hästi, sest ta tunneb vastutust külaelanike ees. Kui tema neid ei ärata, kes seda siis teeb? Ma tahaks öelda, et ma olen selle poolest Jaagu tegelaskujuga sarnane, et kui ma miskit teen, siis ma tahan teha seda võimalikult hästi. Vastasel juhul pole asjal üldse mõtet.

Kas oled ka ise pigem varajane ärkaja nagu Jaak või pigem mitte?

Ma tahaksin olla varajane ärkaja, kuid reaalsus on ikka see, et lükkan äratuskella pea alati edasi. Ööl on oma võlu. Hetkel naudin ma seda veidi rohkem kui varajast ärkamist.

Kuidas selleks rolliks valmistud - kuidas üldse kärbes käituma peaks?

Tänu Lottemaale olen ma Jaagu rolliga ka varem kokku puutunud. See oluliselt kergendab rolli loomist. Mis aga puudutab kärbse käitumist, siis olgem ausad - kärbes ei ole just teab mis hiiglane ja ma olen üpris kindel, et ta teab seda ise ka. Ühel väikesel kärbsel ei jäägi muud üle, kui teha võimalikult palju lärmi, et teda märgataks. Kui kärbes toas ringi lendab, siis tihtipeale kuuled sa teda enne kui näed. Täpselt selline ta on - väike, aga lärmakas.

Miks sinu arvates Lotte lood lastele meeldivad?

Ma olen sellele varem ka mõelnud. Nii nagu Lottegi ütleb - headus teeb elu huvitavaks. Ma tahaks arvata, et headus ongi selleks võtmesõnaks. Kindlasti köidab lapsi Lotte ise, kellel on äärmiselt põnev elu. Tal juhtub kogu aeg midagi sellist, mida ei oleks osanud uneski ette näha. Läheb lennumasinaga sõpra lõunamaale viima. Sõidab Jaapanisse judo võistlustele, olles ise alles lühikest aega sellest spordialast teadlik. Rääkimata kuu peal elavatest sõpradest ning seiklusest lohede juurde. Kui ise kõike seda ette võtta ei jõua, on hea vähemalt tunda kedagi sellist ning pidada teda enda väga heaks sõbraks. Lisaks kõigele sellele on Leiutajateküla lihtsalt imeline koht, kus tahaks ise ka elada. Kõik tunnevad kõiki ning iga mure korral on sõber alati olemas.

Mis sind selle uue lavastuse puhul enim pahviks lõi?

Uue Lotte lavastuse puhul lõi mind enim pahviks selle mastaap. See kui suurelt ja võimsalt on asi ette võetud. Kindlasti ka kõik need inimesed, kes sellega seotud on. Kokku on saanud tõesti väga värvikas ja põnev seltskond, mis on muidugi väga aukartustäratav, kuid samas mõnus väljakutse.

Lotte uuest vahvast seiklusest rääkiv kogupereetendus „Lotte ja vana õunapuu saladus“ jõuab Saku Suurhalli lavale 19. ja 20. novembril. Piletid on müügil Piletitaskus.