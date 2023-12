Sünnitusjärgne depressioon võttis rõõmu lapse beebiajast: nutsin üksi, et keegi mu appikarjeid ei kuuleks. Ma ei suutnud oma lapsest rõõmu tunda

Infoküllus ja õpetused, kuidas beebit õigesti imetada ja magama panna, olid ääretult kurnavad. See tekitas Teeles soovi ideaali saavutada, samas beebi Roosi (nüüd 4) koostööd ei teinud. “Süüdistasin end pidevalt kõikides eba­õnnestumistes. Korrutasin endale, et ma pole iial enam nõus lapsi saama. Nutsin vaikselt patja. Tihti. Üksi kodus olles ei saa ju keegi kõrvalt näha, kui hull olukord on. Õhtuks, kui mees