Kas ebaõnn või topeltõnn? Kaks kodust ema alustasid täpselt samal ajal sama äriga

Küllap on keeruline leida beebide vanemaid, kes poleks vähemalt vilksamisi kuulnud kodumaistest sügavkülmutatud toidukuubikutest Oma Maitse veergudelt selgub, et see lapsevanema igapäevaelu ja beebidele lisatoidu andmist oluliselt lihtsustav ettevõte sündis kahe teineteist mitte tundva koduse emmejatäpselt samal ajal mõeldud mõttest.