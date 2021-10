Tahad teada, millega teismeline telefonis tegeleb? Just need on hetke trendikamad rakendused

TikTok

TikTok on sotsiaalmeediakeskkond, mis võimaldab kasutajatel luua lühikesi videoklippe, mille tegemiseks pakub rakendus välja mitmeid laule, häälklippe, lisaefekte ja filtreid. Videoklipid, mida luuakse, on tihtipeale humoorikad, aga valmis tehakse ka tantsukavasid ja püstitatakse erinevaid väljakutseid. Videote loomine TikTokis on äärmiselt lihtne ja see on ilmselt üks põhjuseid, miks rakendus on nii populaarne: 2019. aasta seisuga on platvormil kokku üle 500 miljoni kasutaja. 66% rakenduse kasutajatest on nooremad kui 30, nendest omakorda 41% on vanuses 16–24.

Snapchat

Snapchat on rakendus, mis võimaldab kasutajatel omavahel vahetada nii pilte kui ka lühikesi videosid (n-ö klõpsatusi), mis kaovad pärast vaatamist ära. Snapchatis saab videotele ja piltidele lisada filtreid ja muid erinevaid efekte ning selle peamine eesmärk on enda tegemisi lõbusas võtmes sõpradega jagada. Keskkonnal on 2020. aasta seisuga 238 miljonit kasutajat.

Wattpad

Wattpad on rakendus, mis võimaldab avaldada ja lugeda uusi lugusid. Rakenduse eesmärk on luua lugude ümber sotsiaalseid kogukondi. Selle platvormi kaudu saab kirjanikega ka otse suhelda ja ühtlasi kaaslugejatega mõtteid vahetada. Rakendusel on hetkel rohkem kui 90 miljonit kasutajat.

MangaToon

MangaToon on rakendus, mille kaudu saab lugeda erinevaid värvilisi koomikseid. Oma lemmikkoomikseid saab sealjuures ka alla laadida ja neid siis ilma internetiühenduseta nautida. Koomikseid uuendatakse keskkonnas igapäevaselt ja nii on sealt soovi korral võimalus kogu aeg midagi uut ja põnevat lugeda.

Tinder

Tinderi puhul on tegemist tutvumisrakendusega, mis võimaldab kasutajatel jagada südameid endale sümpaatsele profiilidele ehk teistele kasutajatele. Tavaliselt sisaldab inimese profiil tema fotosid, lühikest elulugu ja isiklike huvide tutvustust. Kui kaks kasutajat mõlemad teineteisele südamed on saatnud, saavad nad omavahel sõnumeid vahetada. Tänapäeval on juba mitmeid Tinderi rakenduse kaudu tutvunud paare.

Lisaks eeltoodud populaarsetele rakendustele kasutavad noored üha aktiivsemalt ka telefoniga maksmise võimalust. AppGallery, millel on ligikaudu 420 miljonit aktiivset kasutajat, pakub ka digitaalse rahakoti kasutamise võimalust. Curve on rakendus, mis teeb elu oluliselt mugavaks. Kui praegu maksavadki telefoniga peamiselt noored, siis tulevikus teeme me seda ilmselt kõik. Miks mitte võtta juba täna noortest eeskuju ja ühendada oma pangakaardid, transpordikaardid, kliendikaardid ja teised olulised kaardid telefoniga, et rahakott rahumeeli koju jätta ning mugavamalt ringi liikuda!