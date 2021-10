Kui lained löövad pea kohal kokku | Kas teadsid, et saad iseendale lastekaitse "kutsuda" ja koolitusele minna?

Berkmani sõnul tuleb lastekaitsetöötajatel kahjuks endiselt pista rinda müüdiga, justkui kibeleks riik lapsi vanematelt ära võtma. “See pole nii! Meie tahame toetada, et laps kasvaks perekonnas oma ema ja oma isaga ja me anname väga palju võimalusi ennast ja oma suhtumist muuta. Me pakume näiteks koolitusprogramme, kus õpetatakse, kuidas olla hea lapsevanem. Mitmes kohalikus omavalitsuses on perepesad sisse seatud, kus pakutakse vanemlust toetavat teenuste paketti — kõik võiksid seda proovida ja sealt läbi käia. See on üldteadmisi andev programm!”