Kas ka sinu laps on juba kurikuulsast "Squid Game'ist" haaratud? Siit leiad kõik, mida sellest teadma pead

Voogedastusplatvormi Netflix vaadamatuimaks seriaaliks tõusnudpõhjustab üha suuremat rahvusvahelist furoori. Põhjuseks pole aga mitte süžee keerdkäigud, näitlejatöö, loo jutustamise meisterlikkus või segadus tõlkekvaliteediga, vaid lapsevanemate hirm seriaalis domineeriva verdtarretava vägivalla ees. Kuna aina rohkematel lastel on TikToki kasutajakontod ja ligipääs Internetile ning Netflixile, matkivad üha nooremad lapsed seriaalis nähtut. Mitmetes koolides nii Euroopas, Austraalias, USAs kui ka Aasias on juba ette tulnud rohkelt seriaaliga seotud intsidente ning Suurbritannias on koguni asutud taotlema rangemaid piiranguid "Squid Game'i" vaatajaskonna ohjamiseks, vahendavad The Guardian ja EuroNews