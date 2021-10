Tähelepanu, teismeliste vanemad! Loe, miks ja mida peaksid sa kindlasti "Squid Game'ist" teadma

Kuna aina rohkematel lastel on TikToki kasutajakontod ja ligipääs Internetile ning Netflixile, matkivad üha nooremad lapsed seriaalis nähtut. Mitmetes koolides nii Euroopas, Austraalias, USAs kui ka Aasias on juba ette tulnud rohkelt seriaaliga seotud intsidente ning Suurbritannias on koguni asutud taotlema rangemaid piiranguid "Squid Game'i" vaatajaskonna ohjamiseks, vahendavad The Guardian ja EuroNews.

Kes veel ei tea, siis “Squid Game” on 9-osaline Lõuna-Korea sari, millel peategelasteks ülepeakaela võlgades inimesed. Olles omatahtsi sattunud pentsikule võitlusareenile, peavad nad võtma mõõtu lastele mõeldud mängudes. Kõik see toimub anonüümsete punastesse kostüümidesse riietatud valvurite silme all, kelle positsiooni üldises hierarhias märgivad maskile joonistatud kujundid — ring, kolmnurk või ruut. Hoolimata esmapilgul lapselikust, värvilisest ja helgest visuaalist pole kaugeltki tegu millegagi, mis võiks sobida vaatamiseks lastele.

Tegevustik on ebamaiselt sünge, kuna erinevates jõudu ja nutikust nõudvates ülesannetes äpardumine toob kaasa silmapilkse surma. Stseenides kohtab nii seksi, meelemürkide tarvitamist, surma, alandamist, erakordset kurjust, vägivalda kui ka piinamist. 456 osalejast lahkub vaid