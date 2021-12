Kas tasub saada kolmas laps? Suure pere ema: kisa- ja tatiküllane pereelu on palju õnnelikum kui muretud lastevabad aastad

Eestis tundub olevat nii, et kes juba lapsi saama hakkab, see annab korralikult tuld. Statistikaamet ütleb küll, et lapsi saab väiksem arv peresid, aga need, kes juba esimese lapse ilmale toovad, otsustavad aina enam ka teise ja kolmanda, isegi neljanda kasuks. Küllap on see helde vanemapalga tulem. Niisiis tundub vastus lihtne: kui antakse, tuleb ka võtta. Miks mitte Eestis pakutavaid võimalusi kasutada! Lapsed toovad ometi palju rõõmu, kas pole?

Tegelikult peab siiski arvestama märgatava elukvaliteedi langusega, eriti beebi esimese eluaasta jooksul. Uuringust selgus ka, et väiksema pere vanemad on õnnetumad kui suure pere vanemad. Sellest järeldasid teadlased, et