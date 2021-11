Setomaal Vinski külas elaval Terje Kanarbik-Pettail (32) on kolm last: Paul Herbert (7), August Villem (6) ja Herta Hermiine (5). Terje tunnistab, et enne lapsi ta eriti tuleviku, looduse ja keskkonna peale ei mõelnud. “Ainuke asi, millele tähelepanu pöörasin, oli see, et prügi maha ei viskaks.” Nüüdseks on ta suhtumine loodusse ja tarbimisse palju muutunud.