PERE JA KODU KAANELUGU | Daniel Levi Viinalass: kui näen, kuidas Eleri meie tütreid armastab, suureneb mu armastus tema vastu veelgi

Daniel (33), Eleri (33), Elviine (3) ja Ella (1) ootavad meid külla oma värskelt valminud boheemlaslikku koju Koplis, jalutuskäigu kaugusel merest. Korter sai lõplikult valmis augustis ja kingib silmailu nii sisekujundusgurmaanile kui ka hubasust väärtustavale pereinimesele. Valged seinad ja modernsed heledad mööblitükid pakuvad toetavat kontrasti vanale tellisseinale ja vanavara­kauplustest kokku ostetud iseloomuga esemetele – kohvritele ja eriilmelistele toolidele.

Pildistamine toob kodu korraga rõõmsat saginat täis. Tartust kohale sõitnud Danieli õde Anna teeb Elerile meiki ja nunnutab pisipreilisid tädiliku hoolivusega. Elviine, keda Pere ja Kodu lugejad nägid kolm aastat tagasi ajakirjakaanel suure musta juuksepahmakaga beebina, on sirgunud vibalikuks blondiks kaunitariks. “See on minu õde Ella,” tutvustab ta mulle uhkusenoodiga hääles. Ta kallistab oma pisiõde nii, et nad mõlemad ümber kukuvad ja pesamuna röökima pistab. Eleri haarab tütre õrnalt käte vahele ja järgmisel hetkel on nutt unustatud.