Lastekirjanik raamatute paljususest: vanematel on keeruline selles virvarris orienteeruda

"Trend on selles suunas, et raamatud oleksid õhukesed ja ei hirmutaks oma paksusega lapsi ära," tõdeb Pere ja Kodu värskes podcastis laste- ja noortekirjanik Reeli Reinaus ning nendib, et kõige keerulisem sihtgrupp on 10-12-aastased.