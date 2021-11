Tee lapsele raha kogumisest rahatarkuse õppetund

Kõik on kuulnud õudusjutte, kui suured võivad olla nii õppemaksud kui ka elamiskulud juhul, kui noor tahab tulevikus näiteks Inglismaale või USAsse õppima minna. Seega tundub täiesti mõistlik raha koguda. Kui noor hiljem hoopis kodumaisesse kooli läheb ja äkki isegi samasse linna elama jääb, on rõõm suur sellest, et rahaline tagavara olemas.

Kui otsus, et lapse tulevikuks võiks raha kõrvale panna, on tehtud, läheb edasi juba keerukamaks. Kui palju ma peaks kõrvale panema? Milliseid tooteid kasutada? Kas ma julgen selle rahaga riski võtta? Aga mis siis saab, kui tuleb börsikrahh? Või kui minuga midagi juhtub?