Põnnid ühte tuppa magama. Kas võimatu missioon?

Liina Randpere (38) peres kasvab kolm last: Mathias (5), Klaus (2) ja Jete (8 k). Juba enne pesamuna sündi oli Liina peas pilt, kuidas poisid hakkavad rahulikult tuba jagama ja beebi jääb vanemate magamistuppa võrevoodisse. “Muidu magas Klaus võrevoodis, aga kui õeke sündima hakkas, oli teada, et see jääb Jetele.”

Kahjuks kujunes päriselu illusioonist erinevaks. Praegu on Jete kaheksakuune ning poisid jagavad oma tuba ja narivoodit küll, kuid Mathiase ja Klausi magama saamine võtab õhtuti tunde. Nagu Liina ise ütleb: “Nad lihtsalt hakkavad uusi ideid genereerima just siis, kui peaks uinuma.”