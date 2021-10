Kuri kiri liivakastist | Ema pahandab: sinu väike hävitaja ei ole nunnu. Hoia tal ise silma peal!

Minul on kuuene poiss. See tähendab, et kui tema liivakastis toimetab, on tema tegevus mõtestatud. Ta kaevab tunneleid, ehitab maju ja rajab keerulisi sõiduteid, on mõelnud endale välja plaani ja tegutseb selle järgi. Ja siis tuleb üks 2-aastane ja istub sellele kõigele lihtsalt peale. Ta lõhub minu poja suure vaevaga plaanitud ja teostatud ehitised ära ning tatsab seejärel oma hävitustööd jätkama sinna, kus juba järgmised lapsed suuri losse ehitavad.