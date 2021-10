Kohtudokumentidest nähtub, et Raudkivi sakutas ja lõi viimase kolme aasta jooksul lapsi korduvalt, mistõttu mõistis Pärnu maakohus talle 6 kuu pikkuse vanglakaristuse klausliga, et seda ­täitmisele ei pöörata, kui aasta jooksul uut tahtlikku kuritegu toime ei panda. Süüdistusest võib lugeda erinevate episoodide kirjeldusi, kus Raudkivi sikutab, raputab ja tõukab üht last, lööb teist rusikaga õla piirkonda, kolmandale lapsele labakäega parema silma piirkonda ning