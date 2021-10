Aasta lasteaiaõpetaja mõisteti vägivallatsemises süüdi. Šokeeritud ema: kuidas sai selline asi kesta?

Kohtudokumentidest nähtub, et Raudkivi sakutas ja lõi viimase kolme aasta jooksul lapsi korduvalt, mistõttu mõistis Pärnu maakohus talle 6 kuu pikkuse vanglakaristuse klausliga, et seda ­täitmisele ei pöörata, kui aasta jooksul uut tahtlikku kuritegu toime ei panda. Lisaks tuleb Raudkivil kanda riigi tuludesse veidi üle 1100 euro sundraha ja määratud kaitsja tasu. Süüdistusest võib lugeda erinevate episoodide kirjeldusi, kus Raudkivi sikutab, raputab ja tõukab üht last, lööb teist rusikaga õla piirkonda, kolmandale lapsele labakäega parema silma piirkonda ning neljandale lapsele labakäega vastu pead. Lisaks on teada teisigi juhtumeid, mil Raudkivi väikeste lastega sobimatult käitus.

Lihula lapsevanem Kristina Kukk, kellel on Lihula lasteaias käinud kaks last, tõdeb, et kui tänavu kevadel hakkasid levima kuuldused õpetaja Raudkivi vägivaldsest käitumisest, rääkis ta kohe mõlema lapsega ning selgus, et probleemne pedagoog oli ka tema lastega ebasobivalt käitunud ja neid ennast halvasti