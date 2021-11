Unejooga või hoopis tsirkus Barcelonas

See annab lastele märku, et kätte on jõudnud tuduaeg. Nagu üks mees suunduvad tibupojad vannituppa. Rõõmsa naeratusega pesevad nad hambad ja käivad pissil. Enne oma tuppa minekut võtab veel igaüks lonksu juua. Märkamatult on päevariided vahetunud öösärkide vastu. Saabub unejooga viimane etapp. Poetakse mõnusa sooja teki sisse, et vaikselt kuulata issi unejuttu. Lõpetuseks veel head ööd musi ja kalli. Enne kui jõuan viimasele põnnile kalli teha, juba esimesed löövad nurru. Kogu see protsess võtab kümmekond minutit. Nüüd hakkab see päeva magusaim aeg – minu ja Katu aeg!