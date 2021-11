Kes on isa?

Statistikaameti leheküljelt on võimalik lugeda, et 2020. aasta alguse seisuga elas Eestis 304 800 isa ja 132 200 vanaisa. Isad olid keskmiselt 53aastased ja vanaisad 66aastased. Kõige nooremad isad ei olnud veel täisealised, seitse isa on elanud aga kauem kui sada aastat. Kogu selle info juurde oli kirjutatud pealkiri: “Ligi sajal Eesti isal on kümme või enam last”.

Maris Kõrvits