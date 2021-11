Õnneks pole mul kodus kolme sadisti. Või võib-olla on ka, aga nad on ühtlasi minu lapsed. Ei, sadistid nad siiski ei ole, sest pahanduste vahele jäävad ka pisikesed hetked, kus nad on maailma kõige õrnemad ja armsamad inimesed, kes avaldavad armastust ja tänu, et me neil olemas oleme. Ja siis hetk hiljem kuuled sa vannitoas vee solinat, mis meenutab kahtlaselt kraanikausist põrandale jooksvat vett. Kohale minnes näed, et terve vannitoa põrand on ühtlaselt veega kaetud ja seal seisab ka kolm last, kes kõik kehitavad õlgu, sest kellelgi pole aimu, kes selle uputuse korraldas. Mina-ei-teinud on üpris sagedane külaline meie kodus. Ma pole ise teda küll oma silmaga näinud, aga ta nime kuulen ma pidevalt. Seega, kusagil ta siiski on.