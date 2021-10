Maksude kohta õppimine – lõbusal viisil

Maksud on olulised, nii lihtne see ongi! Need moodustavad meie ühiskonna aluse, tasudes avalike hüvede eest, mida üldiselt iseenesestmõistetavaks peame, ja kaitstes meid veel realiseerumata katsumuste eest, mille vastu peame siiski kindlustatud olema.

Sellele lisaks kahjustab meie majandust mittevastavus ja maksudest kõrvalehoidmine, vaatamata sellele, et enamik kodanikke maksab oma makse kohusetundlikult. Igal aastal kaotab Eesti maksmata maksude näol üle ühe miljardi euro. See on raha, mis peaks minema uute koolide ehituseks, haiglate uuendamiseks ja rohealade loomiseks meie linnades.

Ilmselgelt on maksuvaldkond miski, mida tasub mõista, ja nagu palju muu puhul – mida varem, seda parem. Kui lastele tutvustatakse koolis maksude põhikontseptsiooni ja neid teadmisi haridustee käigus täiendatakse, on väiksem tõenäosus, et nad tulevikus maksude maksmist väldivad.

TAXEDU portaali koduleht

Kunagi pole liiga vara

Kuigi võib tunduda ebaloogiline õpetada väikestele lastele kontseptsioone, mis isegi täiskasvanutele raskusi tekitavad, ei ole see ilmtingimata nii. Lapsed on loomu poolest uudishimulikud ja loomingulised ning võtavad vastu õppetunni, mis paneb nende kujutlusvõime aktiivselt tööle ja on nii-öelda nende keeles. Mängudel, lühivideotel ja väikse fantaasiaelemendiga praktilistel näidetel on suur osa lapse huvi äratamises pealtnäha keeruka teema vastu.

Sama kehtib teismeliste ja noorte täiskasvanute puhul, kes võivad tarbitava sisu tüübi suhtes valivamad olla, kuid hindavad siiski fakte, mida esitatakse viisil, millega nad end seostavad. 16-aastase noore jaoks võib olla huvitav see, kuidas maksudest kõrvalehoidmine mõjutab tema enda elukvaliteeti, piirates avaliku sektori vahendeid, mis on mõeldud paremate parkide ja jalgrattateede rajamiseks. Noorel täiskasvanul, kes asub uuele töökohale teises Euroopa Liidu riigis, võib olla palju küsimusi selle kohta, kuidas mõjutab see tema tulumaksu ja kuidas lahendavad eri riigid oma maksuküsimusi.