Hertsoginna Meghan kiidab Eesti vanemahüvitise süsteemi. Loe, kuidas käivad asjad teistes riikides

Hertsoginna rõhutab oma avalikus kirjas ka seda, kuidas lisaks Eestile on paljudes arenenud riikides lapsevanemate heaolu silmas peetud. Et värskendada oma mälu või viia ennast kurssi Eesti erinevate hüvitiste süsteemidega, loe kindlasti Pere ja Kodu suurt rahasprikrit, et mitte jääda ilma ühestki eurost. Millised on aga erinevad lapsehoolduspuhkuse ja vanemahüvitise süsteemid erinevates Euroopa riikides?