Rasedus ja gripivaktsiin: loe, millised on peamised müüdid ja väärarusaamad?

Beebiootuse, beebide ja vaktsiinide osas on inimeste hoiakutes kerget ettevaatlikkust, aga vahel ka suisa eitavat seisukohta. Üks oht, mida välja tuuakse, on näiteks seos vaktsineerimise ja autismispektri häirete vahel.

Gripiviirus võib kulgeda kerge köha ja nohuga, samas osadel juhtudel võivad tekkida tüsistused – näiteks kopsupõletik või eespool mainitud raseduse ebasoodne kulg. Harva võib esineda ka surmajuhtumeid. Erlangi kinnitusel on need enamasti küll riskigruppi kuuluvatel ja kaasuvate haigustega inimestel, aga ka beebiootus paneb selles kontekstis raseda naise suurema riskiga gruppi.

Kui sünnitus juhtub jääma keset gripihooaega, siis aitavad emalt läbi platsenta beebi kehasse üle kandunud antikehad ka pisikese toimetulekut. See passiivne immuunsus kaitseb last esimestel elukuudel, sest alla pooleaastastele gripivaktsiini ei tehta.

100% kaitset gripivaktsiin muidugi ei paku, aga aitab enamasti ära hoida eriti rasked haigusjuhud ja tõsisemad ohud. Ja neid viimaseid võib grippi haigestunud lapseootel naiste puhul olla õige mitmeid. „Raseduse katkemine, beebi enneaegne sünd, laste üsasisesed kasvuhäired,“ loetleb Erlang. Välistatud ei ole ka olukorrad, kus laps saaks kõhus hakkama, aga gripp kurnab ema enda nii ära, et rasedust ei ole võimalik jätkata ema raske seisundi tõttu. Seda on Erlangi sõnul juhtunud küll õnneks üliharva.

Üldiselt on olemas sarnaste sümptomitega A- ja B-tüüpi gripiviirused, aga neil tekivad igal hooajal erinevad tüved. Just seepärast tulebki sügiseti gripihooaja alguses teha uus vaktsiin, möödunud aastal tehtu ei aita. Samal põhjusel ei saa ka kasutada kapiriiulile seisma jäänud eelmise aasta vaktsiini, igal hooajal timmitakse see vastavusse just konkreetselt levivate tüvedega, nii palju, kui seda ennustada osatakse.

„Jah, 1997 aastal avaldati üks UK uuring, milles leiti kolmikvaktsiini (mumps-leetrid-punetised) ja autismi seos. Mõni aeg hiljem tunnistas ka selle uuringu läbiviija ise, et andmed on tegelikult valed. Sellegipoolest uuriti seda väidet kümnete uute uuringutega, kuid sellist seost vaktsiini ja autismi vahel ei leitud. Aga see müüt levib tänase päevani väga hästi,“ ohkab Erlang.

Sealjuures puudutas too uuring seost vaid kolmikvaktsiiniga (mumps-leetrid-punetised), aga see on nüüd sageli üle kantud kõikidele vaktsiinidele.

Usku gripivaktsiini vajalikkusesse pärsib ka see, et kuna ka mitmed muud hingamisteede haigusi põhjustavad viirused võivad anda gripiga sarnaseid sümptomeid, siis kipub kergesti tekkima tunne, et mis sellest vaktsineerimisest kasu on. „Jah, ka mõni teine viirusinfektsioon võib kulgeda sarnaste sümptomitega, aga gripp on ikkagi konkreetse viiruse poolt tekitatud haigus, mis on testimisega tuvastatav,“ tuletab doktor meelde.

Muidugi on olemas vaktsiine, mis on lapseootel emadele vastunäidustatud. Üldistatult võib Erlangi sõnul jagada vaktsiinid n-ö elusateks (sisaldavad nõrgestatud elusat haigustekitajat) ja surmatud haigustekitajat sisaldavateks vaktsiinideks, kus haigustekitaja on inaktiveeritud. Esimesed on rasedatele üldiselt keelatud – vaktsiinid tuulerõugete, leetrite, mumpsi, punetiste vastu. Teise gruppi kuuluvad näiteks gripivaktsiin, puukentsefaliidi-, difteeria-, teetanusevaktsiin, mida võib vajadusel rasedale teha. „Gripi- ja läkaköha vaktsiinid on rasedale lausa soovitatavad,“ toonitab Erlang.

Mõni gripitüvi „armastab“ rasedaid