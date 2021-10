Lauri Liiv | See on vaieldamatult kõige suurema mastaabiga lastelavastus, mis Eestis siiani on loodud

Kuidas sa muti rolliks ette valmistud? Ma täpselt ei oskagi veel öelda, see kujuneb peagi koostöös lavastajaga. Aga Lotte tegelased on alati nii värvikalt ja toredalt kirjutatud, et liiga palju ei peagi selle konkreetse looma, vaid hoopis mingi inimtüübi peale mõtlema. Mutt ei tee ju häält ega näe, nii et pigem tuleb rolli loomisel lähtuda inimtüüpidest ja lisada mõningaid loomale iseloomulikke jooni.

Kellele on lihtsam mängida - lastele või täiskasvanutele?

Väga suurt vahet ei ole, aga täiskasvanud on teatud käitumiskoolituse saanud ning teavad, kuidas teatris peab käituma, isegi kui on igav. Lapsed on palju ausamad ja vahetumad ning kui neil on igav, siis neil on igav. Kui neil on huvitav, siis nad on vait või elavad väga häälekalt kaasa. Seetõttu on nad väga tore publik, kuna sa saad näitlejana kohe selle tagasiside saalist vastu. Lastele on väga mõnus mängida.