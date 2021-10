VIDEO | Lotte peaosatäitjad ema-tütar Gerli ja Camilla: sellist asja saabki teha ainult siiralt, südamest ja tõsise lustiga

"Nii tore on näha, et needsamad näitlejad, kes on suvel meie meelt lahutanud, mänginud ja laulnud, on täna meiega koos laval. See on nii põnev. Just eile ütlesin ühele osatäitjale, et sina olid ju Julia (taevarebane, koos abikaasa Giovanniga toim.). Väga värvikad ja kihvtid kujud, meil on proovides väga naljakas, lõbus ja tore. Tiim hoiab väga kokku. Sellist asja saabki teha ainult siiralt ja südamest ja tõsise lustiga. Nagu päriselt! Siis see toimib kõige paremini," selgitas Lotte-Gerli Pere ja Kodu toimetajale antud intervjuus.