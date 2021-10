VIDEO | Lepatriinu Miia tegelaskuju loodi Elina Nechayeva järgi: tal on kõrgeimad noodid, lendab raketiga Kuule ja võidab Kuuvisiooni!

"Lepatriinu Miial on kõige kõrgemad noodid nii Leiutajatekülas kui ka terves universumis, kuna ta lendab raketiga Kuu peale ja võidab Kuuvisiooni," kirjeldas Elina õhinal oma värskeimat lavalist etteastet. "Küllap arvestati ikka sellega, et Lepatriinu Miiat mängib Nechayeva," tunnistas ta naerdes Pere ja Kodu toimetajale. "Loomulikult on muusika kirjutatud minu hääle võimalustele ning ühe hästi pika ja kõrge noodi saan ka ära pandud!" lubas ta.