FOTOD | Palju õnne, heategevus! Lotte tegelased tähistasid 10 aasta täitumist laste teatrisse aitamise algusest

Annetuste arv on aastatega aina kasvanud. 10 aasta jooksul tehtud annetuste kogusumma on tänaseks ületanud ühe miljoni euro piiri, mis on kultuuriselamuste juurde viinud üle 171 000 lapse. Heategevuskampaaniaga on tänaseks liitunud kokku 20 etendusasutust: Teater Vanemuine, Eesti Noorsooteater, Endla Teater, Eesti Draamateater, Rakvere Teater, Ugala Teater, Vene Teater, Tallinna Linnateater, Kuressaare Teater, Eesti Teatri Festival, Von Krahli Teater, Teater R.A.A.A.M, Teine Tants, VAT Teater, Vana Baskini Teater, Rahvusooper Estonia, Tartu Uus Teater, Vaba Lava, Kell Kümme ja Sõltumatu Tantsu Lava. Eesti laste ja nende kultuurielamuste heaks on võimalik annetada üle kogu Eesti asuvates Tomra taaraautomaatides, mida on tänaseks kokku 371.