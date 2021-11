Moodne ja viisakas väljanägemine garanteeritud! Kodumaisest veebipoest leiad uued rõivad kogu perele

Kvaliteetsed ja ilmastikukindlad üleriided lastele

Meie kõige populaarsemad tooted e-poes on lastele mõeldud riided, jalanõud ja aksessuaarid. Iga lapsevanema soov on, et lasteriided peavad olema mugavad ja praktilised ning mängides saab vabalt ringi joosta. Sügistalviseks perioodiks on suures valikus soojasid kombinesoone lastele, magamiskotte beebidele ning kvaliteetseid jopesid, parkasid kindaid, mütse ja salle eestimaistelt brändidelt nagu Huppa ja Lenne.

Muidugi leiab ka valikust teisi paljukiidetuid brände ja kvaliteetseid tooteid. Laia valikuga veebipoes on esindatud rohkem kui 80 rõivaste ja jalanõude brändi, millest kõige populaarsemad Lenne, Huppa, Icepeak, Guess jt. Viimasel aastal on lisandunud mitu uut brändi, millest on kiiresti saanud klientide uued lemmikud. Lisandunud on Only, Vero Moda, Jack&Jonesi, Name It’i, Vila, Didriksonsi, Vansi ja Puma tooted.

Sügistalvised moevalikud

Sõltuvalt hooajast muutuvad ka hitt-tooted. Sügistalvisemal ajal on NTrendi e-poes kindlasti väga popid tooted just joped ja parkad, näiteks Huppa Vivian parka, mis on väga armastatud nii naiste kui ka noorte tüdrukute seas. Naturaalse karvaga moodne talveparka on tuule- ja veekindlast kangast ning selle pehme vooder hoiab hästi sooja, sobides külma talveilmaga suurepäraselt. Jope esitaskud ja varrukad on varustatud lukuga ning vöökoht on seestpoolt reguleeritav. Parimaks nähtavuseks pimedal ajal on parkale lisatud helkur.

Ilmade jahenemisega on üha enam hakanud populaarsust koguma erinevad kudumid, eriti aga just mugavad kootud kleidid. Ka pikad ülesuuruses sulejoped ja vestid, mis on talvel ideaalseks kaaslaseks.

NTrendi e-poest leiab vajalikke tooteid igas vanuses kliendile, aga eriti just lastele, pere kõige pisematest teismeliste poiste ja tüdrukuteni välja.

Kohaletoimetamine ja tagastamine