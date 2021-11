Hele-Mai Alamaa üllitas maitsemeeli ja vaimu paitava kokaraamatu: toit ei ole ainult kõhutäide!

“Seekordses raamatus otsin vastuseid küsimustele — kust võtta aeg ja jõud ise kodus süüa teha ja mis on kõige selle mõte?” kirjeldab Hele-Mai oma värskeimat teost. “Jagan seda tarkust meelsasti, pluss raamatutäit läbiproovitud retsepte ja elu kuldseid hetki, mis veedetud ikka söögilaua ääres. Toit ei ole ainult kõhutäide. Ja tähtsam veel kui see, mis laual, on see, kes on laua ümber. Inglisekeelne sõna comfort food meenub mulle esimesena, kui tahan kirjeldada siin raamatus olevaid roogasid. Kuidas see eesti keeles kõlaks? Näiteks tahaks midagi head? Midagi, mis paneb tundma, et oled koju jõudnud,” arutleb ta.