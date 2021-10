Geili inspireeriv lugu: lapse esimene sünnipäevapidu tõi ellu huvitava pöörde

Komplektide vastu tuntakse huvi üle Eesti. See oli algusest peale ka eesmärk – just seepärast pakitakse kogu kraam kompaktselt ühte kastikesse, mis saadetakse seejärel pakiautomaati või tuuakse kulleriga ukse taha. Asu sa mis tahes Eestimaa nurgas! Et peokorraldajate elu veelgi mugavamaks teha, on kõigil pakist leitavatel peokaunistustel juba kinnitused kenasti küljes, mis tähendab, et korraldajatele endile jääb üksnes ülesriputamise vaev. Temaatikaid on seinast seina ja muidugi püütakse pidevalt ajaga kaasas käia: nii on juba ajast aega suurteks lemmikuteks olnud ükssarviku- ning auto- ja ehituspeo kõrval praegu tõeliseks hitiks saanud Käpapatrulli ja Frozeni pakett.